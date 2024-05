Under 17, Benevento ko a Foggia: definita l'avversaria degli ottavi di finale Si chiude la stagione regolare. Vittoria dell'under 15 in terra pugliese

Si è chiuso il sipario sulla stagione regolare dei campionati under 17 e 15. È stata una domenica negativa per la formazione di Marco Grande che a Foggia ha rimediato la terza sconfitta consecutiva (3-1), con il conseguente declassamento in classifica: dopo aver guidato per gran parte della stagione il girone, proprio all'ultima giornata i giallorossi sono stati scavalcati dall'Ancona, chiudendo al secondo posto. Definita l'avversaria degli ottavi di finale nazionali, con il Benevento che affronterà il Giugliano.

Vittoria dell'under 15, invece, contro il Foggia. La squadra di Piscitelli ha espugnato il campo dei satanelli per 2-1 grazie alle reti di De Benedetto e Amico. I giallorossi non parteciperanno alle fasi finali, considerato il quinto posto finale.

Under 17, gli ottavi di finale

Albinoleffe-Virtus Entella

Spal-Renate

Pro Vercelli-Vicenza

Sestri Levante-Cesena

Virtus Francavilla-Ancona

Giugliano-Benevento

Latina-Sorrento

Pescara-Avellino