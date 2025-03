Settore giovanile, gol a grappoli per le U17 e 15 del Benevento. Ko per l'U16 Le formazioni di Floro Flores e Festa si sono imposte sulla Casertana

Importanti successi per le formazioni under 17 e 15 del Benevento che hanno battuto la Casertana in trasferta con dei risultati piuttosto larghi. La squadra allenata da Floro Flores si è imposta con un netto 6-0, grazie alle reti messe a segno da Soprano (tripletta), Giugliano, D'Ambrosio e Patriarca. 5-1, invece, l'affermazione dell'under 15 di Festa che ha consolidato il quarto posto con le marcature firmate da Calabria (doppietta), De Luca, Martello e Fontana. Sconfitta casalinga per l'under 16 di Fusaro che è caduta all'Avellola contro i pari età del Pescara: gli abruzzesi hanno messo a segno due reti con Coppola e Felicissimo, poi c'è stato il gol giallorosso di Carandente che ha portato il risultato sul definitivo 1-2.

Under 17, la classifica:

Ternana 55

Benevento 50

Latina 44

Perugia 42

Ascoli 35

Gubbio 34

Arezzo 32

Pescara 29

Casertana 24

Cerignola 21

Foggia 21

Campobasso 11

Pineto 11

Pianese 7

Under 16, la classifica:

Ternana 43

Ascoli 42

Perugia 40

Benevento 36

Sorrento 33

Latina 33

Pescara 28

Pineto 24

Avellino 21

Casertana 20

Turris 18

Giugliano 13

Picerno 3

Under 15, la classifica:

Perugia 57

Ascoli 55

Pescara 52

Benevento 49

Arezzo 35

Ternana 34

Casertana 31

Cerignola 28

Gubbio 27

Campobasso 22

Pineto 21

Latina 11

Foggia 8

Pianese 0