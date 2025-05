Under 17, show del Benevento: quattro gol in casa del Trapani I giallorossi aumentano a dismisura le possibilità di qualificarsi ai quarti di finale

Trapani-Benevento 1-4

Trapani: Maniscalco; Parisi, Lombardo (32'st ,La Corte) Stimolo (32'st Pampalone), Impeduglia, De Rosa, Rega (10'st Tuzzolino), Favarò, Moje (23'st Giustiniano), Dell'Orzo, Riina. A disp.: Cenedese, Ferdico, Pinto, Buscaino, Monteleone. All.: Parisi

Benevento: Cammarota; Kwete, Pisani (30'st Formicola), Del Gaudio, D'Ambrosio, Infante, Battista (37'st Scarpitella), Grilli, Soprano (44'st Gerbone), Giugliano (44'st Giurolo), Scalici (37'st Matrone). A disp.: Luongo, Catiello, Iuliano, Patriarca. All.: Floro Flores

Arbitro: Haba di Caltanissetta. Assistenti: Cucci di Trapani e Smiraglia di Palermo

Marcatori: 18'pt Dell'Orzo (T), 36'pt su rig., 1'st Giugliano (B), 19'st Battista (B), 36'st Del Gaudio (B)

Vittoria di spessore conquistata dall'under 17 del Benevento in casa del Trapani. I giallorossi si sono imposti con il risultato di 4-1 al termine del match valido per gli ottavi di finale nazionali, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Il Trapani ha sbloccato il risultato dopo diciotto minuti con Dell'Orzo, poi è salito in cattedra il Benevento che ha ribaltato tutto con una doppietta di Giugliano, messa a segno al 36' su calcio di rigore e al primo minuto della ripresa. Successivamente, Battista e Del Gaudio hanno portato il punteggio sul definitivo 4-1. Il ritorno si giocherà domenica prossima all'Avellola: il Trapani dovrebbe vincere con almeno quattro gol di scarto per vietare al Benevento la qualificazione ai quarti di finale, dove troverebbe una tra Ternana e Sorrento.