Under 16, sconfitta di misura per il Benevento I giallorossi fanno la partita, ma sono puniti da un gol del Palermo

Sconfitta per l'under 16 nel match disputato in casa del Palermo. I padroni di casa sono riusciti a ottenere tre punti preziosi grazie a un gol giunto intorno alla mezzora del primo tempo. Ha tanto da recriminare il Benevento, considerato che ha fatto la partita esprimendo un ottimo calcio, sfiorando in più di un'occasione il gol ma non riuscendo a perforare la nutrita retroguardia siciliana. C'è tanto rammarico nello spogliatoio giallorosso, anche se non manca la consapevolezza del buon lavoro che si sta svolgendo, il quale permette al Benevento di giocare a testa alta contro qualsiasi avversaria. Nella prossima giornata ci sarà la Salernitana all'Imbriani.

Ecco la formazione scesa in campo: Romano, Menichino, Solimeno, Alfieri, Montanino, Ciaravolo, Delle Curti, Esposito, Ferraro, Pietroluongo, Andreozzi