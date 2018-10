Benevento, l'u16 suona la quinta sinfonia: battuto il Palermo Altro successo per i giallorossi che si confermano al primo posto

Benevento – Palermo 2-0

Benevento (4-3-1-2): Gestro; Bracale, Seminara, Barilotti, Gentile; Albano (22'st Gargiulo), Talia (35'st Todisco), Citarella (5'st Strazzullo); Agnello (22'st Battisti); Giampaolo, Olimpio (35'st D'Agosto). A disp.: Savignano, Moccia, Ciocia, Sorrettone. All.: Formisano

Palermo: Viola; Giambona (35'st Buscemi), Carabillò, Esposito (21'st Frisella), Vaglica; Mamone (1'st Runcio), Verdile (22'st Sangiorgi), Izzo (28'st Muratore); Mezzatesta (29'st Andolina); Montevago, Catania (1'st Spina). A disp.: Cannizzaro, Marino. All.: Di Benedetto

Arbitro: Mirabella di Napoli

Assistenti: D'Agostino di Frattamaggiore e Diana di Caserta

Marcatori: 27'pt Giampaolo, 32'pt Citarella

Quinta vittoria consecutiva per l'under 16 del Benevento che ha liquidato i pari età del Palermo con il punteggio di 2-0. Nel corso del primo tempo i giallorossi sono stati padroni del campo: dopo una prima fase di studio, si sono resi pericolosi al 25' con un colpo di testa di Olimpio che si è spento di poco sul fondo. Dopo due minuti è arrivato il vantaggio: a dare il via all'azione è stato Gentile con un ottimo movimento culminato con un passaggio smarcante per Olimpio; l'attaccante ha servito Giampaolo che da pochi passi ha gonfiato la rete. Sulle ali dell'entusiasmo i giallorossi hanno trovato anche il raddoppio al 32', grazie a un calcio di rigore procurato grazie a un fallo di mano di Montevago e trasformato dagli undici metri da Citarellla.

Nella ripresa la truppa di Formisano ha controllato al meglio il risultato. Il Palermo ha alzato il baricentro, ma non si è mai reso davvero pericoloso. Al 10' Viola si è opposto a un tiro di Strazzullo da fuori area. Al 14' ci ha provato Giampaolo con l'estremo difensore avversario che è riuscito a deviare la palla in angolo con la punta delle dita. Nei minuti finali il Benevento ha sfiorato più volte il tris con i vari Battisti e Giampaolo e dopo quattro minuti di recupero ha raccolto altri tre punti. Capitan Citarella e compagni sono sempre più al comando della classifica e nella prossima giornata sfideranno il Frosinone in trasferta.

Ivan Calabrese