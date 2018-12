Under 16, il Benevento vince e si laurea campione d'inverno I giallorossi portano a casa tre punti d'oro al termine di un derby difficile

Benevento – Salernitana 1-0

Benevento (4-3-1-2): Diglio; Bracale, Seminara, Barilotti, Todisco; Strazzullo (32'st Battisti), Talia, Citarella; Agnello (40'st Moccia); D'Agosto (1'st Giampaolo), Olimpio (32'st Albano). A disp.: Gestro, Foggia, Sorrettone, Guerra, Gargiulo. All.: Formisano

Salernitana (4-3-3): Pellecchia (1'st Barone); Idioma, Petrazzuolo, Perrone, Imperiale (23'st Cusati); Froncillo (29'st Salerno), Russo, Esposito (15'st Del Gaudio); Capone (1'st Carolei), Eordea (1'st Accietto), Dommarco (23'st De Stefano). A disp.: Lombardi, Sangiovanni. All.: Landi

Arbitro: Luongo di Napoli

Assistenti: Cristillo e Diana di Caserta

Marcatori: 4'st Giampaolo

Continua l'esaltante cammino della compagine under 16 del Benevento. I giallorossi hanno sconfitto di misura la Salernitana, laureandosi di diritto campioni d'inverno con una giornata d'anticipo. La gara non è stata particolarmente facile per la truppa di Formisano, complice l'atteggiamento della Salernitana che soprattutto nel primo tempo si presentava in fase di non possesso con una difesa a sei, grazie all'abbassamento degli esterni Capone e Dommarco. I sanniti facevano fatica a trovare i varchi giusti, tanto che le conclusioni contate sono davvero poche. Al 16' Agnello ha servito al centro un insidioso pallone che ha colpito prima il palo, poi sulla ribattuta ci ha provato D'Agosto che ha spedito fuori. Al 36' si è inserito ottimamente Agnello, ma Pellecchia si è fatto trovare pronto nel respingere la minaccia.

Nella ripresa Formisano ha voluto dare maggiore imprevedibilità alla manovra offensiva inserendo Giampaolo al posto di D'Agosto. La scelta è stata giusta: il giovane attaccante ha prima colpito la traversa dopo due minuti e poi gonfiato la rete al 4' in seguito a una disattenzione difensiva avversaria. La Strega ci ha riprovato all'8' con una bella palla di Giampaolo per Agnello, con quest'ultimo che si è fatto neutralizzare da Barone. La Salernitana ha provato a rimettere le cose a posto senza timori, cercando di impensierire il Benevento uscendo fuori dal guscio. I giallorossi si sono difesi bene, anche se non è stato facile respingere le minacce avversarie. Al 29' sono andati vicini a chiudere la contesa con una conclusione di Giampaolo che si è spenta di poco sul fondo. A pochi minuti dalla fine ci ha riprovato lo stesso attaccante che ha trovato la respinta di Barone, il quale ha sventato anche la respinta di Albano. Nei minuti di recupero la Salernitana era riuscita a pareggiare, ma l'arbitro ha annullato tutto per fuorigioco causando le accese proteste del tecnico Landi che è stato prontamente allontanato. La Strega ha tirato un sospiro di sollievo, portando a casa altri tre punti che gli consentono di chiudere il girone di andata al comando della classifica grazie allo scontro diretto in favore contro la Roma. Nella prossima giornata ci sarà il Lecce in trasferta.