Settore giovanile, tutte le formazioni al lavoro Hanno cominciato la preparazione anche le formazioni under 17, 16 e 15

E' iniziata la preparazione delle formazioni under 17, 16 e 15 del Benevento che si aggiungono alla Primavera, la quale lavora all'Avellola da una settimana. Questa mattina è scesa in campo l'under 17 di Alessandro Formisano, mentre nel pomeriggio è stata la volta delle truppe di Fusaro e Scarlato. Per quest'ultimo è stato il primo allenamento in assoluto da tecnico del Benevento e prima dell'inizio della seduta, ha parlato a lungo con la squadra sul terreno di gioco.

Sarà una settimana piena per le quattro formazioni che si alleneranno ininterrottamente fino a domenica. Ricordiamo che i campionati cominceranno l'otto settembre, tranne per la Primavera che esordirà una settimana dopo. Possibile l'organizzazione di diverse amichevoli con l'avvicinarsi della prima giornata.