Under 16 e 15, l'esordio si ripete: alla 1^ Benevento - Roma Anche lo scorso anno si aprì il campionato all'Avellola contro i capitolini

Resi noti anche i calendari dei campionati giovanili under 16 e 15. Per il Benevento ci sarà un inizio col botto, dato che il prossimo 8 settembre affronteranno la Roma alla prima giornata sul sintetico dell'Avellola, proprio come accaduto nella scorsa stagione. Alla seconda si andrà a Perugia, mentre il turno di riposo è fissato alla nona giornata. I giallorossi chiuderanno tra le mura amiche contro il Trapani. Ecco il percorso delle due formazioni allenate da Scarlato e Fusaro:

1^ giornata: Benevento - Roma

2^ giornata: Perugia - Benevento

3^ giornata: Benevento - Salernitana

4^ giornata: Pescara - Benevento

5^ giornata: Cosenza - Benevento

6^ giornata: Benevento - Juve Stabia

7^ giornata: Napoli - Benevento

8^ giornata: Benevento - Lecce

9^ giornata: Riposo

10^ giornata: Benevento - Frosinone

11^ giornata: Crotone - Benevento

12^ giornata: Benevento - Ascoli

13^ giornata: Trapani - Benevento

Per leggere il calendario completo, clicca qui.