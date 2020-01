Under 16, la Roma batte il Benevento Tutte nel primo tempo le marcature capitoline

Sconfitta per l'under 16 del Benevento sul campo della Roma. Il risultato finale è stato di 2-0, con le reti giunte tutte nel primo tempo. I capitolini sono passati in vantaggio al 25' con Pagano, mentre il raddoppio è giunto al 34' con Cherubini. Il Benevento tornerà in campo nel prossimo weekend, quando all'Avellola si presenterà il Perugia, un incontro valido per la seconda giornata del girone di ritorno.