Trofeo Sardinia, spettacolo Benevento: è in semifinale L'U16 giallorossa ha battuto con merito grandi squadre come Milan e Cagliari. Stasera c'è la Lazio

L'under 16 del Benevento sta dando spettacolo nell'importante torneo internazionale "Sardinia", al quale partecipano formazioni di grande livello come Juventus, Lazio, Atalanta, Milan, Roma e Cagliari. La truppa di Fusaro ha superato alla grande il girone eliminatorio. All'esordio ha liquidato il Sigma Cagliari con il risultato di 3-0, per poi ripetersi con il Milan per 4-1 (doppietta di Ciurleo, Rucci e Cipro). Ieri sera c'è stato il pari a reti bianche contro il Brommapoikarma, un punto che ha permesso alla Strega di staccare il pass per i quarti di finale.

Il tabellone ha riservato alla Strega l'incontro con i padroni di casa del Cagliari. Il Benevento non si è fatto intimorire, tanto che ha sconfitto i rossoblù con una splendida doppietta di Carfora, guadagnando l'accesso alle semifinali. Le migliori quattro, oltre ai giallorossi, sono Lazio, Juventus e Milan. La Strega se la vedrà contro i capitolini questa sera, con fischio d'inizio fissato alle 19:30 per cercare di proseguire al meglio questo splendido percorso in uno dei tornei più rinomati nel panorama giovanile nazionale.

Ricordiamo, inoltre, che i ragazzi allenati da Fusaro sono reduci dalla vittoria nel Trofeo di Portici, giunta dopo aver battuto in finale il Napoli. Domenica ci sarà l'esordio in campionato contro il Frosinone.