Under 16 Benevento, vittoria della Roma all'Avellola (LE FOTO) Decisive le reti di Feola e Musella

Benevento – Roma 0-2

Benevento: Gargiulo, Fastiggi (25’st Esposito), Polverino (36’st Barone), Napolitano, Pellegrino (18’st Politi), Eletto, Varone (25’st Rispoli), Rucci (36’st Ruggiero), Ciprio (18’st Galdo), Carfora, Fierro (18’st D’Ambrosio). A disp.: Simeoli, Guerra. All.: Fusaro

Roma: Guerrieri, De Luca (1’st Cioffredi)(30’st Guglielmelli), Litti (11’st Carpineti), Ragone, Feola (42’st Bauco), Mirra, Tumminelli, De Campos, Nardozi (30’st Reale), Papa (11’st Musella), Della Rocca. A disp.: De Franceschi, Schietroma, Ceccarelli. All.: Falsini

Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore

Assistenti: Panico di Nola e Nocera di Nocera Inferiore

Reti: 7’pt Feola e 12’st Musella

Sconfitta per l’under 16 del Benevento contro la Roma all’Avellola. I capitolini si sono imposti con le reti di Feola dopo sette minuti di gioco e Musella al 12’ della ripresa. Da segnalare anche un rigore fallito al 6’ del secondo tempo da Nardozi, scaturito da un fallo di mano in area da Polverino. Hanno pesato e non poco le assenze degli esterni difensivi Umile e Ciurleo per infortunio, così come quella del centrale Guerra che ha avvertito un fastidio fisico nel corso del riscaldamento. Nonostante le defezioni nel reparto arretrato, il Benevento ha cercato di mettere più volte in difficoltà la compagine capitolina, ma alla fine quest’ultima è riuscita comunque a conquistare l’intera posta in palio. I giallorossi scivolano al terzo posto. Nella prossima giornata cercheranno il riscatto contro la Salernitana tra le mura amiche.

I risultati della 6^ giornata:

Benevento - Roma 0-2

Crotone - Napoli 1-2

Frosinone – Lecce 1-1

Lazio - Reggina 4-2

Salernitana - Cosenza

Classifica under 16:

Lazio 18

Roma 14

Benevento 12

Napoli 9

Frosinone 5*

Crotone 5

Reggina 5

Lecce 4

Salernitana 2

Cosenza 1*

*una partita in meno