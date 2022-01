Benevento, la Figc rinvia anche i campionati under 16 e 15 Si tornerà in campo il 6 febbraio

La Figc ha rinviato l'inizio anche dei campionati under 16 e 15 a causa dell'epidemia. Inizialmente l'avvio del girone di ritorno era fissato per il prossimo 30 gennaio, con il Benevento che avrebbe dovuto affrontare il Frosinone all'Avellola. La prima giornata è stata posticipata al 20 febbraio. Si tornerà in campo il sei febbraio, con il calendario che vedrà le compagini di Fusaro e Carbone affrontare il Cosenza in trasferta.

Il programma della 2^ giornata di ritorno (6 febbraio):

Cosenza - Benevento

Frosinone - Crotone

Lazio - Salernitana

Lecce - Roma

Reggina - Napoli