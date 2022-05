Under 16, pari all'Avellola tra Benevento e Milan. Mercoledì il ritorno Giallorossi e rossoneri si sono annullati

Benevento - Milan 1-1

Benevento: Salamone, Esposito, Ciurleo, Guerra, Politi (35'st Polverino), Eletto, Pellegrino, Bisogno (9'st Varone), Ciprio (18'pt Patricelli), Carfora, D'Ambrosio (35'st Rispoli). A disp.: Gargiulo, Umile, Napolitano, Ruggiero, Fierro. All.: Fusaro

Milan: Colzani, Bakoune, Magni, Vitali, Tezzele, Parmiggiani, Di Siena (26'st Manto), Mancioppi (42'st Mundula), Perina, Bonomi (30'pt Martinazzi), Sia (42'st Martinelli). A disp.: Rutigliano, Saporito, Rugginenti. All.: Abate

Arbitro: Giudice di Frosinone

Assistenti: Vinciprova di Napoli e Frisulli di Ercolano

Marcatori: 32'pt Sia (M), 22'st Carfora (B)

Questa mattina all'Avellola c'è stato il big match tra le formazioni under 16 di Benevento e Milano, valido per l'andata degli ottavi di finale scudetto. Si tratta del primo atto di un doppio confronto che proseguirà mercoledì nel capoluogo lombardo. In terra sannita a passare in vantaggio sono stati gli ospiti, capaci di sbloccare il risultato al 32' con Sia. La risposta della compagine guidata da Fusaro è arrivata al 22' della ripresa e firmata da Carfora. Un pareggio che rimanda tutto al match di ritorno: in caso di ulteriore parità saranno i rossoneri a passare ai quarti di finale. Al Benevento servirà solo vincere per eliminare la compagine allenata da Ignazio Abate.