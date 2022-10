Under 16, Benevento ko contro la Roma (LE FOTO) I capitolini si sono imposti all'Avellola

Benevento - Roma 0-4

Benevento: Marino, Cerciello, Masi (20'st Puca), Zanni, Borrelli (28'st Giorgione), Nonga (33'pt Verza), Sasso, Santucci (28'st Diez), Nurcato (20'st De Stefano), De Martino (33'pt Buccoliero), Frasca (28'st De Michele). A disp.: Angellotto, Ambrosio. All.: Fusaro

Roma: Stomeo, Tesauro (8'st Candido), Cama, Panico (34'st Troiani), Terlizzi, Zinni, Arduini (8'st Malafonte), Scacchi (1'st Belmonte), De Caro (18'st Ferrara), Di Nunzio (34'st Sugamele), Morucci (18'st Cinti). A disp.: Civello, Valenza. All.: Falsini

Arbitro: Russo di Ariano Irpino

Assistenti: Napolitano di Caserta e Porcelli di Benevento

Marcatori: 5'pt Panico, 19'pt De Caro, 24'pt Arduini, 43'st Cinti

Brutto ko per l'under 16 del Benevento nel match disputato all'Avellola contro la Roma. I capitolini hanno iniziato molto bene la partita, realizzando tre reti nel giro di ventiquattro minuti con Panico, De Caro e Arduini. Nella ripresa la Strega di Fusaro ha cercato di reagire, ma la Roma ha controllato il risultato, mettendo a segno il poker finale al 43'. Per i giallorossini c'è grande amarezza, ma anche grande voglia di riscatto a partire dal match della prossima giornata in programma in casa della Reggina.

I risultati della 2^ giornata:

Bari - Lecce

Benevento - Roma 0-4

Cosenza - Reggina

Frosinone - Palermo

Lazio - Salernitana

La classifica:

Roma 6

Lazio 3

Reggina 3

Bari 3

Lecce 3

Frosinone 0

Salernitana 0

Palermo 0

Cosenza 0

Benevento 0