Under 16, Cerciello stende la Salernitana: Benevento al 4^ posto Importante vittoria per i giallorossi nel derby

Benevento-Salernitana 1-0

Benevento: Marino; Masi, Malafronte, Zanni, Nonga, Borrelli (25'st De Michele), Sasso, Santucci, Coppola, De Stefano (1'st Frasca), Nurcato (25'st Cerciello). A disp.: Nigro, Falcone, Puca, Giorgione, Monticelli, Mannino. All.: Fusaro

Salernitana: Cafarelli; Natale (17'st Negro), Farina A, Barraco, Nunziata, Basile, Ambrosio (21'st D'Addio), Farina M., Cantisani (31'st Mesisca), Migliore (31'st Palladino), Cafaro. A disp.: Palazzo, D'Aniello, Bove, Gasparro, Romano. All.: Landi

Arbitro: De Cicco di Nola

Assistenti: Minichiello di Ariano Irpino e Di Meglio di Napoli

Marcatore: 40'st Cerciello (B)

Importante vittoria per l'under 16 del Benevento nel derby giocato all'Avellola contro la Salernitana. È stata decisiva la marcatura di Cerciello, realizzata a pochi minuti dalla fine del match. Un gol che ha permesso alla truppa di Fusaro di conquistare l'intera posta in palio e di agganciare il quarto posto in classifica, considerata la sconfitta della Reggina contro la Roma. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno la Lazio in trasferta.

Under 16, i risultati della 14^ giornata:

Bari-Frosinone 2-3

Benevento-Salernitana 1-0

Cosenza-Lazio 1-5

Lecce-Palermo 2-2

Roma-Reggina 7-0

Under 16, la classifica:

Roma 34

Frosinone 28

Lazio 27

Benevento 23

Reggina 22

Bari 17

Lecce 16

Palermo 13

Cosenza 11

Salernitana 8