Settore giovanile, Fusaro lascia il Benevento: l'emozionante saluto social Il saluto del tecnico dopo sei anni vissuti da allenatore del vivaio

Dopo l'addio di Scarlato, anche Fusaro lascia il Benevento. Da svariati anni nel settore giovanile giallorosso, il tecnico ha annunciato la conclusione del rapporto attraverso un post social:

“…TUTTO HA UN INIZIO, TUTTO HA UNA FINE…”….oggi è l’ultimo giorno nella mia casa…. Dopo ben sei anni la mia avventura con il BENEVENTO CALCIO è giunta al termine!Probabilmente, anzi no, sicuramente è stata l’esperienza più significativa e importante della mia umile carriera calcistica. Mi passano tante immagini davanti agli occhi. In questi anni ho davvero toccato l’apice, confrontandomi con l’élite del CALCIO ITALIANO grazie ad una “terribile matricola” che era tale solo sulla carta. Una società DA SERIE A con al timone un grande presidente “ORESTE VIGORITO” che ho avuto la fortuna di ascoltare ed ammirare in qualche occasione, al quale sarò sempre grato insieme alla sua grande famiglia (Rosanna, Valentina, Diego e Manu), che mi hanno dato fiducia regalandomi l’opportunità di guidare le squadre ed i ragazzi della loro società! Un ulteriore ringraziamento va a coloro che hanno favorito il mio approdo in terra sannita,

i direttori Foggia e Puleo e mister Bovienzo. Ringrazio tutta la macchina organizzativa a partire da Antonio Legorano, Bruno Giraldi, Pierpaolo Mazzeo , Antonio Gallo, Sonia Iacoviello, Mario Taddeo, Ernesto Addazio, Hassan Francesco Pegno, Pierluigi Zotti, Alessio Maldera guidati da un DIRIGENTE DI ALTO PROFILO come DANIELE DE NIGRIS (lui è da CHAMPIONS)…inoltre non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno accompagnato come staff (Gianluca, Vincenzo, Giovanni, Salvatore, Antonio,Francesco e accompagnatori come Michele, Andrea e Giovanni) i fisioterapisti e i dottori tra cui il grande Silvano, Carmine, Pasquale, Gianluca,Salvatore ed i dottori Luca ,Walter, Mario e gli altri…

Una menzione speciale va al grande MARIO LUCIANO, un ragazzo eccezionale con degli alti valori morali. Però, il RINGRAZIAMENTO più grande va a tutti i ragazzi che ho avuto il piacere di “svezzare” e “accompagnare” durante questi anni ai quali chiedo scusa se in qualche occasione avrò commesso qualche errore, ma chi è al comando deve scegliere…. Chi mi conosce bene sa che non ho mai anteposto i miei interessi ai loro e mai lo farò, per me saranno sempre al centro di tutto….perché “LA PASSIONE SARÀ SEMPRE PIÙ GRANDE DELL’AMBIZIONE”….allenare,condividere….STARE INSIEME….per me sarà sempre come “l’aria che respiro”….e fin quando mi sarà data la possibilità…..lo farò con tutto l’amore che c’è…… Grazie di tutto Benevento Calcio e… FORZA STREGA!!!