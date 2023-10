U16, Scalici ha le idee chiare: "Voglio entrare nella storia del Benevento" La grande ambizione del giovane centrocampista giallorosso

Tra i calciatori che compongono l'under 16 del Benevento c'è Andrea Scalici. Centrocampista, veste la maglia giallorossa da pochi mesi dopo il passaggio dai siciliani della Panormus: "Mi sto trovando molto bene. L'approccio è stato positivo, anche grazie allo staff del Benevento che è stato molto accogliente. Vengo dalla Panormus. Quando ho saputo del Benevento ero molto emozionato, soprattutto perché approdare in una società professionistica è molto importante. Sogno di arrivare in prima squadra: voglio portare il mio nome nella storia del Benevento".

L'under 16 ha conquistato cinque punti nelle prime tre partite di campionato e domenica affronterà il Taranto all'Avellola: "Abbiamo cominciato bene, questo è un gruppo unito. Ovviamente i due pareggi volevamo che fossero vittorie, ma cercheremo di fare meglio a partire dal match di domenica. Con il mister e con i compagni ho un ottimo rapporto, vogliamo fare sempre meglio per ottenere delle belle soddisfazioni. Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista a cui piace recuperare tanti palloni, mi faccio sentire in campo per onorare al meglio la maglia giallorossa".