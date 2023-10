Benevento, il positivo inizio di stagione dell'under 16 I giallorossi hanno ottenuto il quarto risultato utile consecutivo

L'inizio di stagione dell'under 16 del Benevento è stato più che positivo. C'è da precisare un aspetto molto importante su questa squadra, considerato che la sua costituzione non era più obbligatoria dopo la retrocessione in Serie C: per i club di Lega Pro, sono previste soltanto le under 17 e 15, con l'under 16 che è facoltativa. La società ha compiuto uno sforzo importante per confermarla, in modo da permettere ai giovani calciatori che nella scorsa stagione hanno formato l'under 15, di poter proseguire il normale percorso di crescita.

Under 16, due reti al Taranto

Ieri pomeriggio, il Benevento ha battuto il Taranto all'Avellola con il risultato di 2-0. I mattatori del match sono stati Giugliano e Soprano, permettendo alla squadra di Iuliano di ottenere il quarto risultato utile consecutivo. L'under 16, infatti, è al secondo posto in classifica dietro al duo di testa formato da Perugia e Ancona. Nella prossima giornata, in programma il 5 novembre, i giallorossini se la vedranno proprio con i biancorossi in terra umbra, con l'intento di tentare l'assalto alla vetta.

Under 16, la classifica