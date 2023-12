Under 16, il Benevento ha chiuso in maniera positiva il 2023: primato vicino Positivo il ruolino di marcia della squadra allenata da Iuliano

L'under 16 del Benevento ha chiuso in crescendo il 2023. A una giornata dalla fine del girone d'andata, i giallorossi sono al secondo posto a una sola lunghezza di distanza dalla coppia di testa formata da Perugia e Ancona. Positivo il rendimento della squadra guidata da Iuliano che ha ottenuto 21 punti in 10 partite, grazie a 6 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il Benevento è in serie positiva da sei giornate, certificata dai 13 punti conquistati che gli ha permesso di accorciare sulla vetta della classifica. I giallorossi torneranno in campo il prossimo 14 gennaio, quando affronteranno in trasferta la Turris per l'ultima giornata del girone d'andata.

Il cammino del Benevento:

1) Vis Pesaro-Benevento 0-0

2) Benevento-Arezzo 3-1

3) Juve Stabia-Benevento 0-0

4) Benevento-Taranto 2-0

5) Perugia-Benevento 4-2

6) Benevento-Pescara 3-2

7) Avellino-Benevento 2-2

8) Benevento-Fermana 4-0

9) Sorrento-Benevento 1-3

10) Benevento-Ancona 4-1

La classifica: Perugia e Ancona 22, Avellino e Benevento 21, Turris 19, Pescara 17, Juve Stabia 14, Fermana 10, Taranto 8, Arezzo 5, Sorrento e Vis Pesaro 4.