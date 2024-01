Under 16, un gol di Cerbone piega la Vis Pesaro: Benevento secondo (LE FOTO) Settimo risultato utile consecutivo per la squadra allenata da Iuliano

Settimo risultato utile consecutivo per l'under 16 del Benevento. I giallorossi hanno piegato la Vis Pesaro all'Avellola, grazie al gol realizzato da Cerbone al 28' del secondo tempo. Si tratta di un risultato molto importante per i giallorossi che gli permette di agganciare il secondo posto in classifica, con l'Avellino capolista che detiene un vantaggio di due lunghezze. Nella prossima giornata, il Benevento sarà di scena sul campo dell'Arezzo.