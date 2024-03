Under 16, la capolista se ne va: il Benevento vince il derby con l'Avellino La squadra di Iuliano è sempre più al comando. Sconfitta per l'under 15

È una vittoria di assoluto spessore quella conquistata dall'under 16 del Benevento contro l'Avellino. Il derby d'alta classifica ha visto la Strega ottenere i tre punti, permettendole di consolidare il primato che la vede con un vantaggio di quattro lunghezze rispetto ai biancoverdi. Dopo il vantaggio degli irpini firmato da Santonastaso, la squadra di Iuliano ha ribaltato la situazione con un rigore di Giugliano e con il successivo raddoppio di Del Gaudio. A quattro giornate dalla fine della stagione regolare, gli stregoncini volano a passo spedito verso la qualificazione alle fasi finali attraverso il piazzamento più importante. Nella prossima giornata, l'under 16 sarà impegnata in trasferta contro la Fermana.

Settore giovanile, sconfitta per l'under 15

Si complica il sogno qualificazione per l'under 15. La squadra di Piscitelli è stata sconfitta all'Avellola dall'Ancona con il punteggio di 3-2. Il risultato è stato sbloccato dagli ospiti con Morales, poi il Benevento ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alle reti di De Benedetto e Petrone. Nella ripresa, l'Ancona ha ribaltato tutto, andando in rete con un rigore di Morales e con il gol della vittoria firmato da Venturini. Aumenta il distacco rispetto al quarto posto, con il Benevento che ha uno svantaggio di ben otto punti rispetto al Monterosi a sette partite dalla fine dei giochi.