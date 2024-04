Under 16, successo del Benevento in casa dell'Ancona La squadra di Iuliano consolida il primo posto della classifica

Ancona-Benevento 1-3

Ancona: Antonini; Romitelli (28'st Balzani), Nait, Calvari, Gutanu, D'Alesio, Umanete (28'st Pecci), Domesi (34'st Giuliodori), Cacciari (28'st Massini), Maraschio (34'st Canori), Langella (20'st Giusepponi). A disp.: Strappini, Morichetta.

Benevento: Luongo; Kwete, Pisani, Del Gaudio (41'st Sorace), D’Ambrosio, Formicola (41'st Cerulo), Cuozzo (28'st Correra), Infante (37'st Di Martino), Soprano (41'st Ricciolino), Giugliano (37'st Balzano), Matrone (41'st Russo). A disp.: Di Lauro, Cerbone.

Arbitro: Alessio Bustozi di Macerata. Assistenti: Mattia Gasparri e Davide Giannoni di Pesaro.

Marcatori: 20'pt su rig. Cacciari (A), 29'pt, 23'st Matrone (B), 40'pt su rig. Giugliano (B)

Successo dell'under 16 del Benevento in casa dell'Ancona con il risultato di 3-1. A sbloccare il risultato sono stati i padroni di casa con un rigore di Cacciari, poi c'è stata la rimonta giallorossa con una doppietta di Matrone e un tiro dagli undici metri di Giugliano. I sanniti si confermano al primo posto, in attesa del match di domani tra Avellino e Juve Stabia che quantificherà il distacco sui biancoverdi. Se i lupi non dovessero vincere, allora il primo posto sarà assicurato per la squadra di Iuliano che all'ultima giornata affronterà la Turris all'Avellola.