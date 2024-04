Under 16, il quadro dei quarti di finale: sarà Benevento-Vicenza Definite le migliori otto che si giocheranno la vittoria dello Scudetto

L'under 16 del Benevento ieri ha perso all'Avellola contro la Turris. Si tratta di un risultato che non ha permesso ai giallorossi di chiudere al comando della classifica, con il primato che è stato conquistato dall'Avellino. Con le partite di ieri, si è delineato anche il quadro dei quarti di finale nazionali. Il Benevento è la seconda migliore classifica dei tre gironi, quindi affronterà il Vicenza che ha chiuso il campionato dietro al Cesena, riuscendo a conquistare 50 punti nel girone B. La gara d'andata si giocherà all'Avellola il prossimo 12 maggio, mentre il ritorno è fissato in terra veneta il 19 maggio. La vincente approderà in semifinale per la conquista dello Scudetto contro una tra Renate e Cesena.

Under 16, ecco i quarti di finale:

Renate-Cesena

Turris-Virtus Entella

Albinoleffe-Avellino

Benevento-Vicenza