Benevento, Petrone convocato dall'Italia under 16: i dettagli Soddisfazione per il settore giovanile giallorosso

Bella e importante chiamata in azzurro per Daniele Petrone. L'attaccante giallorosso, militante nella formazione under 16 allenata da Giuseppe Fusaro, è stato convocato da Marco Scarpa in vista della doppia amichevole della Nazionale under 16 con il Belgio, in programma nelle giornate del 19 e 22 febbraio a Bruxelles. Ovviamente, si tratta di una grande soddisfazione per l'intero settore giovanile giallorosso e soprattutto per Petrone che sta raccogliendo i frutti dell'ottimo lavoro svolto fino a questo momento.

Oltre a Petrone, ci sono da segnalare le convocazioni di Del Gaudio, Formicola e Matrone con la Rappresentativa di Lega Pro under 17. I tre giallorossi saranno a disposizione per l'amichevole con i pari età del Parma, in programma il prossimo 19 febbraio.