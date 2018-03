Under 15, arriva un nuovo portiere Rafforzerà la compagine di Fusaro

Dopo l'arrivo del centrale difensivo Crispo per la Primavera, il Benevento ha chiuso anche per un rinforzo che militerà nella compagine under 15. A vestire la maglia giallorossa sarà l'estremo difensore Gennaro Paduano, classe 2003.