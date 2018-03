L'under 15 torna alla vittoria: battuto il Pescara I giallorossi si impongono con il risultato di 3-1

L'under 15 torna a sorridere. La truppa guidata da Fusaro si è sbarazzata del Pescara con il risultato di 3-1. I giallorossi hanno dato vita a un'ottima prestazione, contro una squadra ben messa in campo che li ha messi diverse volte in difficoltà. Il vantaggio sannita è arrivato nel corso del primo tempo ed è stato realizzato da Olimpio.

Nella ripresa gli ospiti sono riusciti a riequilibrare il risultato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma la reazione giallorossa non è tardata ad arrivare con Sorrettone che ha realizzato il bis pochi minuti dopo con un tiro dalla distanza. Successivamente Giampaolo ha chiuso la gara con la rete del 3-1. E' un risultato più che positivo per il Benevento che interrompe il digiuno di vittorie. Nella prossima giornata, in programma il 18 marzo, l'under 15 affronterà la Ternana all'Imbriani.

Ivan Calabrese