Under 16 e 15, all'Avellola c'è Benevento - Perugia Si comincerà alle 13 con i ragazzi guidati da Fusaro

Domani saranno di scena le compagini under 16 e 15 contro il Perugia. Sul sintetico dell'Avellola si comincerà alle 13, quando scenderà in campo la truppa guidata da Giuseppe Fusaro. I giovani giallorossi sono reduci da una sconfitta e un pareggio e cercheranno in tutti i modi di conquistare la prima vittoria stagionale. Alle 15.30 sarà la volta dell'under 16, capolista a punteggio pieno con sei punti. Inutile dire che sarà una giornata ricca di emozioni per le due formazioni del vivaio sannita.

Ecco il programma della terza giornata:

Benevento – Perugia

Cosenza – Lecce

Crotone – Roma

Foggia – Pescara

Frosinone – Palermo

Napoli – Ascoli

Riposa: Salernitana

CLASSIFICA UNDER 16: Benevento e Crotone 6, Foggia e Frosinone 4, Palermo, Napoli e Roma 3, Cosenza, Salernitana, Pescara e Ascoli 1, Lecce e Perugia 0

CLASSIFICA UNDER 15: Salernitana 6, Ascoli, Frosinone, Napoli, Perugia e Lecce 4, Palermo e Roma 3, Benevento 1, Cosenza, Crotone, Pescara e Foggia 0