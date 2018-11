Benevento, riposo per le formazioni under 16 e 15 I giallorossi riprenderanno il cammino domenica prossima contro il Napoli

Sarà un'altra domenica di riposo per le compagini under 16 e 15 del Benevento. I giovani giallorossi osserveranno il turno di riposo individuale dovuto al numero dispari di compagini presenti nel girone. In virtù di ciò guarderanno l'ottava giornata da spettatori. Ricordiamo che la truppa di Formisano è al comando della classifica a punteggio pieno con ventuno punti ottenuti dopo sette giornate. I giovani allenati da Fusaro, invece, hanno otto punti. Entrambe riprenderanno il cammino domenica prossima, quando si recheranno a Napoli per due derby che promettono grandi emozioni.

Ecco il quadro dell'ottava giornata:

Ascoli – Roma

Palermo – Cosenza

Pescara – Salernitana

Foggia – Napoli

Frosinone – Crotone

Perugia – Lecce

Riposa: Benevento

CLASSIFICA UNDER 16: Benevento 21, Roma 15, Napoli, Crotone e Ascoli 13, Frosinone 8, Palermo e Cosenza 7, Foggia 6, Salernitana 5, Pescara 3, Lecce e Perugia 2

CLASSIFICA UNDER 15: Perugia e Napoli 15, Frosinone e Roma 13, Pescara 12, Palermo e Salernitana 10, Lecce e Benevento 8, Ascoli 7, Cosenza e Crotone 2, Foggia 0

Ivan Calabrese