Under 15, Benevento - Roma atto secondo: ancora reti bianche La ripetizione del match giocato lo scorso otto settembre è terminata allo stesso modo

Benevento - Roma 0-0

Benevento (4-3-3): Esposito; Di Martino, Di Gregorio, La Rocca, De Gennaro; Pengue, Izzo (23'st Carriola), Di Porto; Francescotti (7'st Vitale), MAzzucchiello, Signorelli. A disp.: Pirrò, Ponticelli, Macrì, Marrone, Ballirano, Faccetti, Baiano. All.: Fusaro

Roma (4-3-3): Baldari; Mulè, Boldrini, Ienco, Bouah; De Angelis, Touadi, Pellegrino (15'st Cavacchioli); Marazzotti, Tarantino (28'st Cipolletti), Bolzan (7'st Polletta). A disp.: Gentile, Cichella, Morgantini, Marcelli, Arciero, Campera. All.: Tanrivermis

Arbitro: Mascolo di Castellammare di Stabia

Assistenti: Pulzone di Avellino e Peluso di Nola

Secondo atto della sfida tra Benevento e Roma. Il match valevole per la prima giornata di campionato si è rigiocato dopo l'annullamento da parte del Giudice Sportivo dovuto a un errore tecnico da parte dell'arbitro. Questa mattina le due squadre si sono affrontate nuovamente all'Avellola e, come accaduto lo scorso otto settembre, il risultato finale è stato di 0-0. Il match è stato molto equilibrato. Positiva la prestazione offerta dalla truppa di Fusaro che è scesa in campo con il piglio giusto, mettendo spesso e volentieri in grossa difficoltà la formazione capitolina che è tra le favorite alla vittoria finale. Il tecnico ha avuto delle risposte importanti per quanto riguarda la costruzione della manovra, un po' meno precisa la fase di finalizzazione che, se sfruttata meglio, poteva regalare addirittura il successo al Benevento senza alcun tipo di recriminazione.

E' un pareggio che dà continuità a questo inizio di campionato, in cui i sanniti hanno raccolto cinque punti in tre partite. Nella prossima giornata, in programma domenica, si recheranno in trasferta a Pescara.