Settore giovanile, quattro ragazzi dell'under 15 vestiranno l'azzurro Si tratta di Nonga, Falcone, De Marco e Buccoliero

Altri quattro giovani calciatori dell'under 15 vestiranno l'azzurro nel corso delle selezioni per la Nazionale di categoria. Dopo le esperienze vissute da Nunziante, Santucci e Borrelli nella giornata dello scorso 11 novembre, questa volta toccherà a Nonga, Falcone, De Marco e Buccoliero a mettersi in mostra sotto gli occhi del Tecnico Federale Massimiliano Favo. I quattro giallorossi dovranno recarsi a Catanzaro il prossimo 24 novembre. Si tratta di chiamate che riflettono anche l'ottima stagione vissuta fino a questo momento dalla formazione allenata da Carbone, la quale è al terzo posto in classifica a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Lazio.