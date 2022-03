Benevento, l'under 15 esulta: i play off sono una certezza I giallorossi sfiorano il colpaccio a Trigoria contro la Roma

Roma - Benevento 2-2

Roma: Stomeo, Marchetti, Cama, Terlizzi, Troiani (1'st Di Nunzio), Candido, Lulli (1'st Coletta), Panico (30'st Sugamele), De Caro, Malafronte (8'st Scacchi), Cinti. A disp.: Civello, Valenza, Tesauro, Milillo, Ferrara. All.: Rizzo

Benevento: Nunziante, Zanni, Cerciello, Masi (28'st Falcone), Nonga, Verza, Borrelli, Sasso, De Stefano, Santucci (16'st Pellino), Buccoliero. A disp.: Marino, Salierno, Baldinucci, De Marco, Giorgione, Coppola, Puca. All.: Carbone

Arbitro: Baratta di Ciampino

Assistenti: Bauco e Testani di Frosinone

Marcatori: 1'pt De Caro (R), 11'pt De Stefano (B), 14'pt Cerciello (B), 33'st Coletta su rig. (R)

L'under 15 del Benevento è aritmeticamente nei play off. La notizia è arrivata mentre i giallorossi erano in campo contro la Roma, considerate le sconfitte di Lecce e Crotone. Il vantaggio sul settimo posto è di dodici punti a tre giornate dalla fine della stagione regolare: numeri che consegnano ai ragazzi guidati da Carbone un risultato di grande spessore per la stagione del settore giovanile giallorosso. Poteva arrivare la ciliegina sulla torta con un successo a Trigoria, sciupato nel finale da un calcio di rigore trasformato da Coletta. Ma poco importa se si considera la portata di quanto ottenuto dai sanniti che saranno impegnati negli spareggi per accedere alle fasi finali nazionali.

Contro la Roma il match non è iniziato bene, considerato il vantaggio dei capitolini dopo pochi secondi con De Caro. La reazione del Benevento è stata veemente, con il pareggio di De Stefano all'11' e il vantaggio firmato da Cerciello tre minuti dopo. Nella ripresa alla Strega è stato annullata anche una marcatura che ha suscitato qualche polemica, poi i padroni di casa nel finale hanno tentato il tutto per tutto, procurandosi un calcio di rigore per un fallo di Borrelli su Coletta. Quest'ultimo, dal dischetto, non ha lasciato scampo a Nunziante.

Il punto, come detto, garantisce al Benevento la disputa degli spareggi. Adesso l'obiettivo è quello di migliorare il proprio posizionamento, provando a scavalcare la Lazio al quarto posto, in modo da disputare l'incontro dei play off tra le mura amiche. Nella prossima giornata ci sarà il derby con la Salernitana in trasferta.

I risultati della 6^ giornata di ritorno:

Cosenza - Salernitana 0-1

Lecce - Frosinone 0-2

Napoli - Crotone 2-0

Reggina - Lazio 1-1

Roma - Benevento 2-2

La classifica:

Roma 33

Frosinone 33

Napoli 33

Lazio 27

Benevento 26

Reggina 17

Lecce 14

Crotone 13

Salernitana 11

Cosenza 5