Under 15, termina la stagione del Benevento: sconfitta immeritata con la Lazio La truppa di Carbone è padrona del campo, ma la partita è decisa da un gol di Formisano

Benevento - Lazio 0-1

Benevento: Nunziante, Zanni, Masi (23'st Falcone), Cerciello, Nonga (33'st Pellino), Verza, Borrelli (12'st Nurcato), Sasso (33'st Coppola), De Stefano, Santucci, Buccoliero. A disp.: Marino, Baldinucci, De Marco, Diez, Giorgione. All.: Carbone

Lazio: Masi, Scuto, Trifelli, Nebuloso, Francioli, Pernaselici, Mocci, Formisano (34'st Marsili), Carbone (23'st Miconi), De Martino (16'st Fazio), Polito. All.: Gonini

Arbitro: Mallardi di Bari.

Assistenti: Carrozza di Battipaglia e Lemos di Nola

Marcatore: 35'pt Formisano

Note: Espulsi al termine della gara Mocci e Falcone per reciproche scorrettezze

Si conclude nei play off la stagione dell'under 15 del Benevento, ma quanta amarezza al termine del match con la Lazio. I giallorossi hanno fatto la partita, sfiorando anche diverse occasioni con Santucci e Buccoliero. La Lazio si è limitata a chiudere bene gli spazi per poi cercare di fare male di ripartenza, trovando il gol a pochi istanti dalla fine del primo tempo con Formisano. Nella ripresa la compagine guidata da Gonini si è posizionata dietro la linea del pallone, con il Benevento che ha cercato fino alla fine di pervenire a un pareggio che gli avrebbe permesso di passare al turno successivo. Alla fine è arrivata una sconfitta immeritata e molto amara, ma che non cancella affatto quanto di buono mostrato nel corso della stagione e che rappresenta una base solida su cui ripartire nella prossima stagione.