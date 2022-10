Under 15 Benevento, all'Avellola vince la Roma (FOTO) L'incontro si è giocato questa mattina sul sintetico del centro sportivo sannita

Benevento - Roma 1-3

Benevento: Inturri, Siani, Correra (1'st Vorraro), Del Gaudio, Pisani, Formicola, Battista (13'st Falconio), Bosso (25'st Sarnataro), Iasevoli (8'st Mannino), Giugliano, Matrone. A disp.: Limodio, Russo, Iuliano, Alberino, Panariello. All.: Carbone

Roma: Marcaccini, Mirenzi (1'st Bonifazi), Carlaccini, Basile (31'st Millozzi), Pallassini (20'st Tosti), Piermattei, Virgilio (25'st Maccaroni), Mariani, Modugno (31'st Borghi), Malafrone (20'st Menghini), Loreti (1'st Luzi). A disp.: Sbancanti, Caviglia. All.: Scala

Arbitro: Mele di Avellino

Assistenti: Marletta di Napoli e Lemons di Nola

Marcatori: 12'pt e 25'st Modugno (R), 6'st Virgilio (R), 44'st Giugliano su rig. (B)

Sconfitta all'Avellola per la compagine under 15 del Benevento Calcio. A vincere sul sintetico dell'impianto sportivo sannita è stata la Roma, capace di passare in vantaggio dopo dodici minuti di gioco grazie a una marcatura di Modugno. Nella ripresa prima Virgiglio e poi Modugno (per lui una doppietta) hanno incanalato la sfida. Nel finale, i ragazzi di Carbone hanno accorciato le distanze grazie a un calcio di rigore trasformato da Giugliano. Nella prossima giornata il Benevento affronterà in trasferta la Reggina.

I risultati della 2^ giornata:

Bari - Lecce 2-0

Benevento - Roma 1-3

Cosenza - Reggina 4-0

Frosinone - Palermo 0-1

Lazio - Salernitana 2-5

La classifica:

Roma 6

Bari 6

Frosinone 3

Salernitana 3

Lazio 3

Palermo 3

Benevento 3

Cosenza 3

Lecce 0

Reggina 0