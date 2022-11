Under 15, che rimonta! Il Benevento ribalta il Cosenza da 2-3 a 4-3 Importante successo per la compagine di Carbone

Benevento: Luongo, Siani, Correra (1'st Pisani), Infante, D'Ambrosio, Falconio (1'st Matrone), Kwete (10'st Battista), Del Gaudio (25'st Cuozzo), Sarnataro (10'st Mannino), Giugliano (43'st Vorraro), Bosso. A disp.: Angellotto, Formicola, Iuliano. All. Carbone

Cosenza: Cesario, Semilia (21'st Brusco), Patitucci, Agrelli, Castagna, Curatelo, Cavaliere (16'st Innocentini), Casella (16'st Pagliuso), Barbagallo, Mazzulla, Montervino (41'st Sabino). A disp.: La Torre, De Luca, Gaudio, Chiappetta, Binetti. All. Gianluca Garofalo

Arbitro: Claudio Mele di Avellino

Assistenti: Marco Palazzo di Campobasso e Francesco Pellecchia di Avellino

Marcatori: 35'pt Montervino (C), 3'st, 27'st, 40'st Giugliano (B), 10'st, 20'st Barbagallo (C), 13'st Mannino (B).

Note: espulso Curatelo (C) al 26'st

Vittoria di forza quella ottenuta dall'under 15 del Benevento che ha portato a casa l'intera posta in palio contro un Cosenza che si è rivelato un osso duro. Il primo tempo si è chiuso con gli ospiti in avanti, capaci di punire Luongo al 35' con Montervino. Nella ripresa è arrivato il pareggio giallorosso firmato da Giugliano, ma successivamente i calabresi hanno siglato il raddoppio con Barbagallo al 10'. Tre minuti dopo Mannino ha riequilibrato ancora una volta il risultato, ma è stata una situazione che è durata sette giri di lancette, visto che al 20' Barbagallo ha realizzato il 3-2 rossoblù. Al 26' il Cosenza si è trovato in inferiorità numerica per via dell'espulsione di Curatelo. Con un uomo in più, il Benevento è riuscito nell'impresa di ribaltare il punteggio grazie alla doppietta di Giugliano. La compagine di Carbone balza a quota 11 punti in classifica. Nella prossima giornata ci sarà il Bari in trasferta per l'ultima giornata del girone d'andata.

I risultati dell'8^ giornata:

Lecce - Frosinone 1-1

Palermo - Bari 4-3

Reggina - Salernitana 0-2

Roma - Lazio 0-1

La classifica:

Roma 19

Salernitana 19

Lazio 17

Palermo 15

Frosinone 13

Benevento 11

Bari 10

Cosenza 4

Reggina 4

Lecce 2