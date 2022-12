Benevento Under 15, chiuso il girone d'andata con una vittoria Decisiva una rete di Matrone per i giallorossi

Bari: Armenise, Emiliano, Novembrino, Basile Nesta, Paparella, Soldani (20'st La Rocca), Positano, Padula (35'st Pavoncelli), Parisi, Sivilli (13'st Buonamico), Monopoli (35'st Sabatiello). A disp.: Carbonara, Giannico, Di Monte, Mundo, De Marzo. All.: Lanera

Benevento: Luongo, Siani, Battista (25'st Iasevoli), Infante, D'Ambrosio, Pisani, Kwete, Matrone, Sarnataro (10'st Iuliano), Giugliano (42'st Vorraro), Bosso. A disp.: Angellotto, Falconio, Formicola, Correra, Cuozzo, Mannino. All.: Carbone

Arbitro: Morelli di Barletta

Assistenti: Nasca di Barletta e Molino di Taranto

Marcatore: 22'st Matrone

L'under 15 del Benevento ha chiuso il girone d'andata con una importante vittoria conquistata sul campo del Bari. Decisiva una rete di Matrone, giunta al 22' della ripresa, che ha permesso ai giallorossi di ottenere tre punti che danno continuità al successo della scorsa giornata ottenuto all'Avellola contro il Cosenza. I giallorossi arrivano al giro di boa con 14 punti e un quinto posto, in piena zona play off. Adesso ci sarà una lunga sosta che porterà alla prima giornata del girone di ritorno, in programma il 22 gennaio e che vedrà il Benevento ospitare il Lecce all'Avellola.

I risultati della 9^ giornata:

Bari - Benevento 0-1

Cosenza - Lecce 2-3

Frosinone - Roma 0-1

Lazio - Reggina 2-0

Salernitana - Palermo 1-0

La classifica:

Roma 22

Salernitana 22

Lazio 20

Palermo 15

Benevento 14

Frosinone 13

Bari 10

Lecce 5

Cosenza 4

Reggina 4