Under 15, tris del Benevento al Lecce (le foto del match) Terzo successo consecutivo per i ragazzi guidati da Carbone

Benevento-Lecce 3-0

Benevento: Luongo; Siani (18'st Pisani), Battista (18'st Del Gaudio), Infante, D'Ambrosio, Formicola, Kwete (32'st Falconio), Matrone (32'st Vorraro), Iasevoli (10'st Cuozzo), Giugliano (32'st Mannino), Bosso (18'st Russo). A disp.: Limodio, Iuliano. All.: Carbone

Lecce: Pinto, Magrì (32'st Tripaldi), Palmieri (32'st Bozzolo), Sergi (18'st Danese), Basile, Muya, De Paolis (32'st Persano), Maiotti, Margheriti, Marrocco, Candido (18'st Sorace). A disp.: Lupo, D'Agostino, Mariiano, Cacace. All.: Luca Renna

Arbitro: Zarrella di Ariano Irpino

Assistenti: De Rosa e Acunzo di Castellammare di Stabia

Marcatori: 31'pt, 14'st Giugliano (B), 11'st Cuozzo (B)

Netta vittoria per l'under 15 che ha battuto all'Avellola i pari età del Lecce con il risultato di 3-0. Il Benevento ha chiuso il primo tempo in vantaggio, grazie alla marcatura di Giugliano realizzata al 31'. Nella ripresa, Cuozzo ha raddoppiato all'11', con Giugliano che tre minuti dopo ha chiuso i conti con la doppietta. Per la truppa di Carbone è la terza vittoria consecutiva dopo quelle ottenute contro Cosenza e Bari prima delle festività natalizie: un filotto di successi che ha permesso ai giallorossi di consolidarsi in zona play off. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà la Roma a Trigoria.

Under 15, i risultati della 10^ giornata:

Bari-Salernitana 2-0

Benevento-Lecce 3-0

Cosenza-Roma 0-2

Frosinone-Reggina 3-0

Lazio-Palermo 1-0

Under 15, la classifica:

Roma 25

Lazio 23

Salernitana 22

Benevento 17

Frosinone 16

Palermo 15

Bari 13

Lecce 5

Cosenza 4

Reggina 4