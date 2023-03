Under 15, beffa nel finale per il Benevento contro la Salernitana Partita ricca di gol quella giocata sul sintetico dell'Avellola

Benevento-Salernitana 3-3

Benevento: Luongo (1'st Angellotto); Formicola (12'st Correra), Battista (37'st Vorraro), Infante, Pisani (1'st Siani), D'Ambrosio, Kwete (37'st Sarnataro), Del Gaudio, Cuozzo (12'st Matrone), Giugliano, Bosso (25'st Russo). A disp.: Iuliano, Iasevoli. All.: D'Onofrio

Salerntiana: Guacci; Tommasiello, Russo, Correale, Fortunato, Trapanese, Menduto (21'st Barba), Pierno (9'st Paolino), Leotta (25'st Morabito), Vacca (25'st Pisa), Vocca (1'st Rega). A disp.: Verdoliva, De Amicis, Fumo, Viggiano. All.: Cerrato

Arbitro: Rotondo di Castellammare di Stabia. Assistenti: Acunzo e Lauro di Castellammare di Stabia

Marcatori: 1'st Del Gaudio (B), 21'st, 30'st (B), 29'st Fortunato (S), 33'st, 38'st Barba (S)

Pareggio ricco di gol quello andato in scena all'Avellola tra le formazioni under 15 di Benevento e Salernitana. È successo tutto nel secondo tempo, con i giallorossi che sono passati in vantaggio a pochi istanti dal fischio d'inizio della ripresa con Del Gaudio, con lo stesso giallorosso che ha raddoppiato al 21'. Gli ospiti hanno accorciato le distanze al 29' con Fortunato, poi il Benevento ha trovato il gol del 3-1 pochi istanti dopo con il solito del Gaudio, autore di una tripletta. Nel finale c'è stata una vera e propria beffa per i giallorossi, visto che la Salernitana ha acciuffato il pareggio con una doppietta di Barba, messa a segno al 33' e al 38'. È una vittoria sfumata per la truppa di D'Onofrio che nella prossima giornata affronterà la Lazio.

Under 15, i risultati della 14^ giornata:

Bari-Frosinone 0-1

Benevento-Salernitana 3-3

Cosenza-Lazio 1-7

Lecce-Palermo 2-1

Roma-Reggina 4-1

Under 15, la classifica:

Roma 35

Lazio 33

Salernitana 27

Frosinone 23

Benevento 19

Bari 17

Palermo 16

Reggina 13

Lecce 8

Cosenza 8