Under 15, esulta il Benevento: 7 reti al Cosenza e qualificazione ai play off Importante traguardo raggiunto dai ragazzi guidati da D'Onofrio

Cosenza-Benevento 0-7

Cosenza: La Torre; Semilia (1'st Innocentini), Brusco (1'st Agrelli), Patitucci, Chiappetta, Curatelo (27'st Gaudio), Cavaliere (1'st Montervino), Castagna (10'pt Bartucci), Barbagallo, Mazzulla (27'st De Luca), Pagliuso (18'st Binetti). A disp.: Ziccarelli, Sabino. All.: Garofalo

Benevento: Angellotto; Siani, Battista (12'st Correra), Infante (18'st Vorraro), Pisani, D'Ambrosio (18'st Falconio), Kwete (12'st Iuliano), Del Gaudio (5'st Matrone), Iasevoli (5'st Cuozzo), Giugliano (12'st Sarnataro), Bosso. A disp.: Limodio, Mannino. All.: D'Onofrio

Arbitro: Garbato di Rossano

Assistenti: De Bartolo e Fiorita di Cosenza

Marcatori: 29'pt, 42'pt Iasevoli (B), 32'pt D'Ambrosio (B), 35'pt, 2'st Giuliano (B), 15'st Pisani (B), 39'st autogol C. (B)

Roboante vittoria dell'under 15 del Benevento in casa del Cosenza. I giallorossi si sono imposti con il risultato di 7-0, conquistando così l'aritmetica qualificazione ai play off. Si tratta di un traguardo molto importante per i ragazzi guidati da D'Onofrio che, quindi, parteciperanno agli spareggi al termine di un percorso molto positivo all'esordio in un campionato nazionale. Nella prossima giornata, in programma il 16 aprile, si chiuderà la stagione regolare contro il Bari. Con un risultato positivo, il Benevento resterebbe al quinto posto, con l'avversaria dei play off che sarà il Frosinone. In caso di sconfitta, invece, i giallorossi se la vedranno con la Salernitana. Il verdetto arriverà al termine dei settanta minuti di gioco.

Under 15, i risultati della 17^ giornata:

Bari-Palermo 3-1

Cosenza-Benevento 0-7

Frosinone-Lecce 3-0

Lazio-Roma 1-3

Salernitana-Reggina 5-1

Under 15, la classifica:

Roma 42

Lazio 39

Salernitana 33

Frosinone 29

Benevento 25

Bari 23

Palermo 20

Reggina 13

Cosenza 11

Lecce 8