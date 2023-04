Under 15, ai play off sarà Salernitana-Benevento Definito il piazzamento dei giallorossi dopo l'ultima giornata

L'under 15 del Benevento ha chiuso la stagione regolare con una sconfitta interna maturata contro i pari età del Bari con il risultato di 4-2. È il sesto posto la posizione definitiva della truppa di D'Onofrio, con conseguente sfida ai play off contro la Salernitana, sconfitta quest'oggi dal Palermo. Il derby si giocherà il prossimo 23 aprile in casa dei granata. Per passare il turno, il Benevento dovrà solo vincere. Non sono previsti supplementari in caso di parità, andrebbe agli ottavi di finale la Salernitana grazie al miglior piazzamento in classifica.

Under 15, la classifica definitiva:

Roma 45

Lazio 42

Salernitana 33

Frosinone 29

Bari 26

Benevento 25

Palermo 23

Reggina 13

Lecce 11

Cosenza 11

Gli accoppiamenti dei play off:

Salernitana-Benevento

Frosinone-Bari

Roma e Lazio già qualificate agli ottavi di finale