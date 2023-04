Under 15, colpaccio del Benevento: vince a Salerno e vola agli ottavi di finale! La truppa di D'Onofrio è tra le migliori 16 d'Italia. Possibile sfida contro una tra Empoli e Inter

Salernitana-Benevento 1-3

Salernitana: Guacci, Tommasiello, Pierno, Correale (31'st Vocca), Fortunato, De Amicis, Menduto, Pisa (12'st Rega), Leotta, Vacca (31'st Paolino), Morabito. A disp.: Verdeoliva, Trapanese, Russo, Vessa, Fumo, Mazzoleni. All.: Cerrato

Benevento: Luongo, Siani, Battista, Infante, Formicola, D'Ambrosio, Kwete (10'st Bosso), Del Gaudio, Iasevoli (22'st Cuozzo), Giugliano, Matrone (43'st Correra). A disp.: Angellotto, Falconio, Russo, Iuliano, Mannino, Sarnataro. All.: D'Onofrio

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia. Assistenti: Di Meglio e Piedipalumbo

Marcatori: 3'pt D'Ambrosio (B), 2'st Menduto (S), 25'st Cuozzo (B), 34'st Matrone (B)

Che colpaccio quello dell'under 15 del Benevento che ha espugnato il terreno di gioco della Salernitana con il risultato di 3-1 nel turno dei play off. Ai giallorossi serviva soltanto vincere per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale: in caso di pareggio, infatti, sarebbe passata la Salernitana grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare. La prestazione dei sanniti è stata superlativa: dopo tre minuti è arrivato il vantaggio firmato da D'Ambrosio. Nella ripresa, precisamente al 2', i padroni di casa hanno pareggiato i conti con Menduto. Il Benevento ha ribaltato la situazione con le reti di Cuozzo e Matrone che hanno portato il risultato sul definitivo 3-1. La truppa di D'Onofrio è tra le prime 16 formazioni d'Italia: in attesa del completamento della disputa del match tra Sassuolo e Fiorentina, la possibile avversaria sarà una tra Empoli e Inter, con andata che si giocherà all'Avellola.

Under 15, i risultati dei play off:

Atalanta-Brescia 3-2

Frosinone-Bari 2-1

Juventus-Torino 2-1

Modena-Napoli 1-0

Monza-Spezia 3-0

Salernitana-Benevento 1-3

Sassuolo-Fiorentina

Spal-Udinese 1-4