Under 15, sconfitta di rigore per il Benevento contro il Perugia Gli umbri hanno conquistato la vittoria ai danni dei giallorossi

Benevento-Perugia 0-1

Benevento: Limodio; Maione, Fabozzi (26'st Pane), Nappi (36'st Limatola), Piscitelli, Colella (26'st Masone), Morzaiuolo, Salamone (1'st D'Urzo), Petrone (17'st Migliaccio), De Benedetto (26'st Porricelli), Martini (26'st Amico). A disp.: Leone, Gallucci. All.: Grande

Perugia: Barbanera; Pelli (4'st Lalleroni), Massi (31'st Pascucci), Fahimi (4'st Seppoloni), Rosati, Olimpieri, Meyuo, Bosi, Bendini (31'st Bisonni), Castellucci, Ulivieri. A disp.: Organai, Citernesi, Noviello, Santillo. All.: Gatti

Arbitro: Cavallari di Nola

Assistenti: Civale di Avellino e Franzese di Nola

Marcatori: 9'st Meyuo su rig.

Sconfitta casalinga per l'under 15 del Benevento nel match giocato all'Avellola contro il Perugia. La compagine guidata da Grande è stata punita al quarto d'ora della ripresa da un calcio di rigore trasformato da Meyou. Dopo la vittoria ottenuta in casa del Cerignola, i giallorossi hanno trovato il primo stop in campionato. Nella prossima giornata, il Benevento se la vedrà contro l'Arezzo in terra toscana.