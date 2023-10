Benevento, l'under 15 stende l'Arezzo con le reti di Martini e Porricelli Secondo successo stagionale per i giallorossi di Grande

Arezzo-Benevento 1-2

Arezzo: Piccini; Lee Dallaghan (32'st Travarnesi), Lobasso, De Luca, Romoli, Pianaccioli (32'st Borri), Sponza (30'st Postiglione), Miniati, Romeo (21'st Cini), Giordano (21'st Giannini), Farnese. A disp.: Turchi, Sirà, Tonini, Castellucci. All.: Peruzzi

Benevento: Limodio; Maione (1'st Esposito), Fabozzi (5'st Pane), Nappi, Masone, Colella, Porricelli (32'st D'Urzo), Salamone, Petrone (42'st Vitale), Mazaiuolo, Martini (5'st Di Martino). A disp.: Leone, Puca, Gallucci, Migliaccio. All.: Grande

Marcatori: 16'pt Martini (B), 39'pt Farnese (A), 23'st Porricelli (B).

Arbitro: Magrini di Pistoia. Assistenti: Cipriani di Firenze e Serpentoni di Pistoia

Secondo successo stagionale conquistato dell'under 15 del Benevento che ha espugnato il campo dell'Arezzo con il punteggio di 2-1. Il vantaggio l'ha firmato il giallorosso Martini dopo sedici minuti di gioco. In pieno recupero, i padroni di casa hanno riequilibrato il punteggio con Farnese, portando le squadre in parità negli spogliatoi. A siglare il gol della vittoria è stato Porricelli, regalando alla truppa di Grande tre punti di peso in chiave classifica. Nella prossima giornata ci sarà la Recanatese all'Avellola.

Under 15, i risultati della 3^ giornata:

Arezzo-Benevento 1-2

Audace Cerignola-Vis Pesaro 0-3

Foggia-Ancona 2-0

Gubbio-Pineto 1-1

Latina-Casertana 0-0

Perugia-Monterosi Tuscia 1-3

Pescara-Fermana 9-0

Riposa: Recanatese

La classifica:

Pescara 9

Monterosi Tuscia 9

Benevento 6

Foggia 6

Perugia 6

Gubbio 4

Arezzo 3

Vis Pesaro 3

Pineto 3

Ancona 3

Casertana 2

Latina 2

Recanatese 0

Fermana 0

Audace Cerignola 0