Benevento, pari dell'under 15. Sconfitta dell'under 16 a Perugia I risultati delle sfide giocate questa mattina dalle formazioni giallorosse

Questa mattina sono scese in campo le formazioni under 16 e 15 del Benevento. All'Avellola è stata la volta dell'under 15 contro la Vis Pesaro, con la sfida che si è chiusa con il punteggio di 0-0. Un risultato amaro per i giallorossi di Marco Grande (in foto), considerato che a pochi istanti dal triplice fischio hanno avuto l'occasione di vincere la partita grazie a un calcio di rigore che, però, è stato fallito da Petrone.

L'under 16, invece, è stata sconfitta a Perugia con il punteggio di 4-2. Le reti sono arrivate tutte nel secondo tempo, con ben quattro marcature firmate dai biancorossi in ventuno minuti con Perugini (doppietta), Agnissan e Fiorentini. I gol giallorossi sono arrivati nel finale e hanno portato la firma di Cerbone e Cuozzo. Da segnalare l'inferiorità numerica della truppa di Iuliano dal 18' della ripresa, quando il risultato era sull'1-0, per via dell'espulsione di Battista.