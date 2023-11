Il giovane Masone e l'amore per il Benevento: "Sensazione bellissima essere qui" Il difensore dell'under 15 è nel vivaio giallorosso da quando aveva quattro anni

L'under 15 del Benevento è reduce dal pareggio interno con la Vis Pesaro. I ragazzi di Marco Grande saranno impegnati domenica in casa dell'Ancona per cercare di tornare al successo. Tra le fila giallorosse c'è un sannita doc, vero e proprio tifoso della Strega. Si tratta del difensore Gianmatteo Masone, il quale veste la maglia giallorossa praticamente da sempre: "Sono qui da dieci anni, quando ne avevo soltanto quattro. La sensazione di vestire questa maglia è bellissima. Le parole non si possono descrivere per questa emozione. Ho sempre tifato Benevento, per me è un onore".

Masone ha poi proseguito: "In questo settore giovanile sono cresciuto molto sotto tutti gli aspetti. I mister e i compagni mi stanno aiutando molto. Questa è solo una tappa del mio percorso, spero di continuare con questa bellissima società e di raggiungere il sogno di tutti che, ovviamente, è quello di raggiungere la prima squadra. Mi piace molto Pastina. Ha delle caratteristiche importanti per un difensore, soprattutto un bel piede, poi è forte fisicamente e sa mantenere molto la posizione. L'approccio con l'under 15? Lo ritengo positivo, anche se non è stato semplice. Lavoriamo ogni giorno per migliorare e per fare sempre meglio".