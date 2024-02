Under 15, il Benevento tiene vivo il sogno play off: Monterosi ko (LE FOTO) Importante vittoria conquistata dalla squadra di Piscitelli

Benevento-Monterosi 2-1

Benevento: Limodio; Maione (17'st Di Mauro), Pane, Gallucci, Masone, Piscitelli, Migliaccio (10'st Marzaiuolo), Limatola (36'st Di Martino), Petrone (10'st Porricelli), De Benedetto, Amico. A disp.: Leone, Vitale, D'Urzo, Puca. All.: Piscitelli

Monterosi: Tattoni; Buonomo, Maggiora, Agostini, Grossi, Anzidei, Cimaglia (29'st Silvestri), Formica, Marcocci (1'st Samba, 37'st Graziano), Cazzador (1'st Rossi, 43'st Zurlo), Cucchiarelli. A disp.: Ramogida, Bolognini, Carnovale, Goffredo. All.: Fossi

Arbitro: Rosaria Talotti di Napoli. Assistenti: Luigi Di Sauro e Gennaro Borriello di Torre del Greco

Marcatori: 5'pt Petrone (B), 12'st Cimaglia (M), 44'st Marzaiuolo (B)

L'under 15 del Benevento tiene vivo il sogno play off con la vittoria conquistata quest'oggi all'Avellola contro il Monterosi. I giallorossi hanno ottenuto tre punti importanti che gli permettono di portarsi a 8 punti dal quarto posto, occupato proprio dal Monterosi, ma con una partita in meno rispetto alla formazione viterbese. Il gol del vantaggio è stato di Petrone dopo cinque minuti. Al 12' della ripresa è arrivato il pareggio di Cimaglia. La squadra di Piscitelli ha festeggiato la vittoria in pieno recupero, quando Maraziuolo ha messo a segno la rete del 2-1. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà in trasferta la Vis Pesaro.

I risultati della 21^ giornata:

Arezzo-Ancona 3-1

Audace Cerignola-Pineto 1-2

Benevento-Monterosi 2-1

Foggia-Casertana 0-3

Perugia-Fermana 5-0

Pescara-Latina 5-1

Recanatese-Vis Pesaro 1-0

Riposa: Gubbio

La classifica:

Arezzo 47

Pescara 46

Perugia 42

Monterosi 41

Benevento 33

Pineto 28

Audace Cerignola 28

Latina 27

Recanatese 24

Casertana 21

Vis Pesaro 21

Ancona 20

Foggia 18

Gubbio 14

Fermana 1