Stadio Giovani, ecco la prima puntata E' online la trasmissione dedicata al settore giovanile del Benevento

E' online la prima puntata di Stadio Giovani, la trasmissione di Ottochannel 696 interamente dedicata al settore giovanile del Benevento Calcio. In questo primo appuntamento i quattro tecnici delle formazioni giallorosse hanno presentato le proprie squadre in vista dell'esordio in campionato. Buona visione.