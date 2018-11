Primavera, Benevento sconfitto ad Ascoli Una punizione di Pastina non basta per evitare il ko

Ascoli – Benevento 2-1

Ascoli: Novi, Ricciardi, Maurizii, Fermo, Vignati, Tempestilli, Sarli (43'st Mazza), Scorza, Perpepaj, Invernizzi (44'st Pulsoni), Mignanelli. A disp.: Colantonio, Ranalli, Alessandretti, Gega, Capponi, Coulibaly, Barbetta, Monachesi, Zizzania, Coiro. All.: Di Mascio

Benevento: Carriero, Peluso (4'st Onda), De Siena, Cuccurullo, Pastina, De Caro, Rimoli (15'st Dublino), Mirante, Di Serio, Mancino (36'st Santarpia), Balsamà (36'st Pinto). A disp.: Andrei, Di Ronza, Nembot, De Luca, Fall. All.: Bovienzo

Marcatori: Natilla di Molfetta

Assistenti: Gregorio di Bari e De Chirico di Barletta

Marcatori: 21'pt Pastina (B), 37'pt Perpepaj su rig. (A), 42'pt Sarli

Sconfitta per la Primavera sul campo dell'Ascoli. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo ventuno minuti grazie a una punizione di Pastina. I marchigiani sono riusciti a pareggiare i conti al 37' con un calcio di rigore trasformato da Perpepaj. Al 42' hanno raddoppiato con Sarli. Nella ripresa il Benevento ha cercato in tutti i modi di pareggiare, ma alla fine è arrivata la sconfitta.

Nel prossimo weekend ci sarà il turno di riposo del campionato. Si riprenderà il 24 novembre con la truppa di Bovienzo che ospiterà il Lecce.