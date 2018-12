Primavera, il bilancio del girone di andata Tredici punti conquistati in dieci partite. Occorre migliorare il rendimento in trasferta

Tredici punti in dieci gare di campionato. E' questo il ruolino di marcia della Primavera del Benevento nel girone di andata, culminato con quattro successi, un pareggio e cinque sconfitte. I giallorossi, che presentano una rosa formata da tanti ragazzi nati nel 2001, hanno cominciato bene la stagione con la vittoria casalinga ottenuta sul Frosinone e il pareggio di Crotone. Subito dopo è arrivata la prima sconfitta con la Lazio, tra l'altro maturata nei minuti di recupero al termine di una gara giocata bene dalla truppa di Bovienzo. Dopo l'incontro con i capitolini sono arrivati altri nove punti, tutti tra le mura amiche con Foggia, Cosenza e Lecce.

Negativo il cammino in trasferta, con un solo punto ottenuto in quattro incontri. E' un dato che il Benevento deve modificare al più presto, anche perché nel girone di ritorno saranno ben sei gli incontri che si giocheranno lontani dall'Avellola.

Sono Carriero, Pastina, De Caro e De Siena gli elementi più utilizzati dal tecnico. L'attaccante più prolifico è Dublino con quattro gol all'attivo.

Adesso per i giallorossi è prevista una lunga pausa che perdurerà fino al 19 gennaio, quando affronteranno il Frosinone in trasferta per la prima giornata del girone di ritorno.