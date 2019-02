Primavera, il Pescara espugna l'Avellola I giallorossi vengono sconfitti con il risultato di 3-1. Il quinto posto ora dista tre punti

Benevento – Pescara 1-3

Benevento: Carriero, Onda, Rillo, Nembot, Pastina, De Caro, Peluso (15’st Rimoli), Cuccurullo (30’st Mirante), Di Serio (1’st Dublino), Mancino (27’st Santarpia), Sanogo (27’st De Siena). A disp.: Andrei, Pinto, Fall, Di Ronza, De Luca, Guerra. All.: Bovienzo

Pescara: Sorrentino, Scalera, Zugaro, Cipolletti, Camilleri (23’st Palmucci), D’Angelo, Mecado (1’st Tringali), Pierpaoli, Borrelli (45’st Sarr), Pavone (45’st Martella), Muniz (35’st Afri). A disp.: Badioli, Paolilli, Cribari, Palladini, Sall, Masella. All.: Zauri

Arbitro: Cudini di Fermo

Assistenti: Gregorio e Palermo di Bari

Marcatori: 18’pt Mancino (B), 45’pt Muniz (P), 8’st Pierpaoli (P), 27’st Borrelli (P)

Si interrompe il momento positivo della Primavera con la sconfitta rimediata questo pomeriggio contro il Pescara. I giallorossi sono partiti bene, tanto che al 18’ hanno trovato il vantaggio con Mancino. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, però, gli abruzzesi sono riusciti a pareggiare con Muniz. Nella ripresa hanno anche raddoppiato dopo otto minuti grazie a una marcatura di Pierpaoli. Il Benevento ha provato in tutti i modi a riequilibrare il risultato, ma al 18’ si è trovato in dieci uomini a causa del doppio giallo rimediato da Pastina. Con la superiorità numerica il Pescara ha chiuso la contesa con Borrelli, la cui marcatura è giunta al 27’. E’ una sconfitta che allontana i sanniti dalla zona play off, considerato che il Livorno (che ha anche una partita in più) ha vinto a Frosinone. Il quinto posto dista tre lunghezze e la truppa di Bovienzo cercherà di colmare questo gap già da sabato, quando affronterà in trasferta il Foggia.