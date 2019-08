Benevento, test di lusso per la Primavera I giallorossi sfideranno una delle migliori formazioni del campionato Primavera 1

Il prossimo 23 agosto la Primavera del Benevento sfiderà i pari età della Roma. L'incontro si giocherà allo stadio "Tre Fontane", con fischio d'inizio fissato alle 16. Sarà sicuramente un test importante per i sanniti che, come accaduto lo scorso anno, avranno modo di valutare il proprio stato di preparazione contro una delle formazioni più forti del campionato Primavera 1.

Ricordiamo che l'esordio per i giallorossi è fissato al prossimo 14 settembre, anche se al momento non si conosce il calendario. E' certa la sfida con il Crotone, in programma il 25 settembre all'Avellola per il primo turno di Coppa Italia.